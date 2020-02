Les marchés financiers vont traverser cette semaine une zone de très fortes turbulences. Au menu, la réaction au premier coup de mou manifesté vendredi à Wall Street, confrontée aux incertitudes liées à l’épidémie de coronavirus. Les places boursières new-yorkaises ont gommé vendredi les bénéfices engrangés depuis le 1er janvier, à l’exception du Nasdaq, accueillant les poids lourds technologiques comme Amazon, Microsoft, Google et Apple dont les bulletins de santé trimestriels fraîchement publiés, ont dopé la cote. Mais un retournement de tendance sur ces valeurs pesant plus de 1 000 milliards de dollars chacune, pourrait affecter de manière décisive l’ensemble des valeurs cotées aux États-Unis… et en Europe.

La Chine anticipe une forte réaction des marchés

On évoque depuis une dizaine de jours les impacts probables et ceux, mesurés de l’épidémie sur la deuxième économie mondiale, ainsi que ceux que devraient encaisser ses partenaires commerciaux, soit… le reste du monde.

À cet égard, la banque centrale chinoise a annoncé dimanche qu’elle allait injecter 1 200 milliards de yuans (156 milliards d’euros) afin de soutenir une économie mise à mal par l’épidémie de pneumonie virale. Cette opération doit avoir lieu ce lundi lors de la réouverture des marchés financiers chinois après le long congé du Nouvel an lunaire, prolongé en raison de l’épidémie.

Dans un communiqué, l’institut d’émission explique que l’intervention servira à maintenir "une liquidité raisonnable et abondante" pour le système bancaire ainsi que la stabilité du marché de changes.

La banque avait déjà annoncé samedi une série de mesures en faveur du crédit aux entreprises qui contribuent à lutter contre l’épidémie de coronavirus. L’épidémie, qui a contaminé plus de 14 000 personnes dont plus de 300 mortellement, a entraîné la paralysie de pans entiers de l’économie chinoise, la population terrifiée préférant rester chez elle.

Volatilité en très forte progression

La réouverture ce lundi des places de Shanghai et Shenzhen, fermées depuis 10 jours, soit juste avant la mise de facto en quarantaine de la ville de Wuhan (centre), pourrait donner lieu à une forte baisse des indices. Ces derniers ont déjà accusé le coup en reculant de 5 à 7 % depuis la mise en place par le gouvernement des mesures de confinement. Il est probable que les places européennes leur emboîtent le pas en début de journée, dans l’attente de s’aligner sur la tendance à Wall Street, plus tard dans la journée. Or, les opérateurs de marché pont montré leur nervosité vendredi à New York. En témoigne, la forte hausse de l’indice VIX, indice mesurant la volatilité des actions en Bourse. Celui que l’on appelle aussi "l’indice de la peur", est passé en deux semaines de 12 à 19, soit son niveau le plus élevé depuis le mois d’août 2019 durant la correction estivale de la Bourse de New York.

Cette volatilité associée à des craintes des investisseurs est de nature à favoriser une chute brutale des cours et à alimenter un courant de panique, les ventes appelant les ventes. C’est d’autant plus le cas que les marchés grimpent - de manière asymétrique - depuis plus de dix ans maintenant. Aux États-Unis, les résultats trimestriels publiés ces jours-ci sont bons, globalement, ce qui justifie la fermeté des cours. Mais le contexte de taux d’intérêt très bas est une composante exogène de ces valorisations. Jusqu’aux premières informations sur l’épidémie naissante en Chine, les opérateurs s’étonnaient de ne pas assister à une correction au moins temporaire. Cet événement inattendu est donc dans une certaine mesure le prétexte qu’une bonne partie du marché" attendait. Pour le gestionnaire et animateur vedette de CNBC, la panique est bien là. Mais ce spécialiste des marchés boursiers prévient les investisseurs qui ont eu peur ces derniers mois d’entrer dans un marché boursier en surchauffe : "Ne plongez pas trop vite sur les bonnes affaires !" Aux détenteurs de portefeuilles bénéficiaires, il assure aussi qu’il n’est pas encore trop tard pour vendre…

Tous les secteurs touchés

Quels sont les secteurs les plus sensibles actuellement ? En Chine, on pointera le secteur du tourisme, celui de la restauration, des transports, en premier lieu. Mais beaucoup d’entreprises ont annoncé maintenir leur fermeture cette semaine, en dépit de la fin des congés de Nouvel An, ce qui signifie que le spectre des secteurs affectés va s’élargir et toucher les filières d’approvisionnement et de sous-traitance. En Bourse, on devrait donc assister à une extension des ventes, en Chine et ailleurs dans le monde. Le poids des ventes, si la tendance devait se confirmer, aurait ensuite un effet sur les indicateurs de tendance. Et comme ces derniers servent de référence à des foules de fonds de placement indiciels, si les gestionnaires se mettent à alléger leurs positions, c’est l’ensemble des secteurs qui en serait victime, en dépit des fondamentaux des entreprises. La fuite des capitaux vers les havres de paix se traduit déjà par une hausse des cours des obligations les plus sûres, et par le repli de leurs rendements. En zone euro, on se retrouve donc à nouveau dans un environnement de rendements négatifs. Ce qui constituerait aussi un frein aux ventes, à terme, le segment action restant porteur de rendement via la politique de dividende des entreprises cotées.