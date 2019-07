Après sept années de croissance continue, le WWR 2019 de Capgemini enregistre un recul de 3% de la richesse des particuliers fortunés ou, en anglais, High net worth individuals (HNWI), ces individus qui possèdent au moins 1 million de dollars d’actifs investissables (hors résidence principale, objets de collection, consommables et biens de consommation durables).





Cette baisse représente une perte de 2.000 milliards de dollars à l’échelle mondiale. Elle a surtout été observée au niveau des Ultra-HNWI, les 1% des particuliers fortunés les plus riches. Ils représentent à eux seuls 75% de la dépréciation totale. Une région pèse plus que toutes les autres dans la balance financière, l’Asie-Pacifique. Le rapport y mesure 1000 milliards de dollars de pertes, avec une population de fortunés elle aussi en repli. La Chine accuse d'ailleurs plus de la moitié (53%) des pertes de la régionales et 25% des pertes de richesse au niveau mondial.





Les "petits" millionnaires, possédant entre 1 et 5 millions de dollars, s’imposent comme le segment le moins affecté en 2018: leur richesse a diminué de moins de 0,5%.





Malgré ce déclin de la richesse, la confiance et la satisfaction "déjà très élevées" des particuliers fortunés envers leurs sociétés de gestion du patrimoine ont encore augmenté de 3 points de pourcentage.





Ces sociétés doivent toutefois saisir des opportunités de taille afin de mieux répondre aux attentes toujours plus fortes de leur riche clientèle. La plupart des HNWI ayant changé de prestataire en 2018 l’on fait à la suite d’une "mauvaise expérience client".





En parallèle, la moitié des fortunés se disent satisfaits des plateformes mobiles et Web proposées par leurs sociétés de gestion de patrimoine et où 85% d’entre eux souhaitent plus d'interaction digitale lorsqu'ils accèdent à l'information de leur portefeuille.





Si les dirigeants et les gestionnaires d’actifs s’accordent sur le fait que l'intelligence artificielle est un facteur clé de changement, seules 5% des entreprises interrogées affirment avoir mis en place des stratégies d’IA à l’échelle.





"Leur succès futur dépendra de leur agilité à faire évoluer l’expérience client et à déployer des services personnalisés vecteurs de valeur ajoutée. Les technologies nouvelle génération ainsi qu’une réduction du décalage entre les attentes et les moyens les y aideront. Mais le secteur évolue à une telle vitesse que les entreprises ne doivent pas hésiter à repenser entièrement leurs stratégies et leurs modèles économiques si nécessaire", explique Anirban Bose, directeur général des Services financiers de Capgemini.





De plus, seuls 62% des sondés se disent satisfaits des honoraires de leur gestionnaire de patrimoine principal, tandis que beaucoup souhaiteraient aujourd’hui bénéficier d’offres plus personnalisées axées sur la génération de valeur.