En progressant finalement de 0,73 % à 4.220,84 points en clôture, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles dépassait son sommet de février 2020, balayant ainsi le solde de ses pertes dues au Covid-19. Douze de ses éléments étaient en hausse, Aedifica (111,20), largement en tête avec un bond de 5,50 %, devant arGEN-X (263,40) et Elia (93,50), en hausse de 3,13 et 2,47 %.

La Bourse de Paris a fini en hausse de 0,24 % et a atteint de nouveaux plus hauts. L'indice CAC 40 a pris 15,69 points à 6.616,35 points, un plus haut de clôture depuis le 14 septembre 2000. Vendredi, il avait bondi de 0,83 %, terminant au-dessus des 6.600 points pour la première fois depuis le 15 septembre 2000.

De son côté, le Dax de la Bourse de Francfort perdait 0,13 % à 15 673.64, tandis que le FTSE-100 de la Bourse de Londres gagnait 0,18 % à 7 146.68 points.

Valeurs de clôture du 14/06 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :