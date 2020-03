Les bourses européennes s'éffondrent : Le Bel 20 enregistre la deuxième plus forte baisse de son histoire (-7,58%)

Les bourses européennes s’effondrent dans un marché paniqué par l'aggravation de l'épidémie de coronavirus et par la chute des prix du pétrole.

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles a chuté de 7,58% lundi, la deuxième plus forte baisse journalière depuis sa création en mars 1991. Les Bourses ont subi de plein fouet les craintes liées à l'épidémie de Covid-19 et la dégringolade des cours du pétrole. Il faut remonter à la crise financière pour retrouver une chute journalière plus prononcée pour l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles. Le 29 septembre 2008, il avait reculé de près de 8% en pleine débâcle du bancassureur Fortis.

En terminant la séance de ce lundi à 3.174,81 points, le Bel 20 se trouve à un plus bas depuis le 27 décembre 2018.

La Bourse de Francfort a également dégringolé, le Dax perdant 7,94%, sa plus forte baisse depuis le 11 septembre 2001. L'indice vedette a perdu 916,8 points à 10.625,02 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a plongé de 6,70% à 23.091,71 points. Depuis le début de l'année, le Dax a perdu 19,81% de sa valeur.

La Bourse de Paris a accusé lundi sa pire chute sur une séance depuis 2008 (-8,39%). L'indice CAC 40 a dégringolé de 431 points à 4.707,91 points, dans un volume d'échanges toujours extrêmement étoffé de 11,4 milliards d'euros.

