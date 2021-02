La Bourse de Bruxelles a franchit les 3.800 points sans pouvoir s'y maintenir à la suite de l'hésitation des banques. Notre indice de référence gagnait finalement 0,88 % à 3.787,99 points avec 10 de ses éléments dans le vert. Ceux-ci étaient emmenés de loin par arGEN-X (294,20) avec un bond de 11,86 % après son augmentation de capital et, après avoir gagné jusqu'à 17,1 % en jour. On trouvait ensuite Sofina (294,00) et Aedifica (103,60) avec des hausses de 2,80 et 2,17 %, WDP (30,24) étant suspendue, alors qu'elle gagnait 0,80 %, à la suite de l'annonce d'une augmentation de capital

La Bourse de Paris a terminé quasi stable après deux séances de net rebond, sur fond d'espoirs de relance budgétaire aux États-Unis et d'un développement des campagnes de vaccination contre le Covid-19. L'indice vedette CAC 40 a perdu 0,06 point pour finir à 5.563,05 points. Sur les trois premières séances de la semaine, il s'affiche en nette progression de 3,03 %.

Après une semaine de grand stress boursier et de bond de la volatilité sur les places financières mondiales, "le marché surveille les résultats d'entreprises dans l'attente du plan de relance aux États-Unis", indique à l'AFP Philippe Cohen, gérant à Kiplink Finance.

Mardi soir, ce sont ceux des géants de la technologie Amazon (-0,34 % à Wall Street à la mi-séance) et Alphabet (+7,49 %) qui étaient scrutés. Le premier a indiqué qu'il avait dépassé les 100 milliards de chiffre d'affaires trimestriel pour la première fois de son histoire et le second a fait part d'un bénéfice net en hausse de 50% sur un an au quatrième trimestre, à 15,2 milliards de dollars.

Quelques bonnes nouvelles ont tout de même donné le sourire aux marchés, notamment celle d'une coopération entre les laboratoires britannique GSK et allemand CureVac pour développer un vaccin contre les nouveaux variants du coronavirus responsable du Covid-19.

En Allemagne justement, la Bourse de Francfort avait le sourire, puisque le DAX prenait encore 0,71 %. De son côté, la Bourse de Londres marquait le coup, le FTSE-100 abandonnant 0,14 % à la clôture.

Valeurs de clôture du 3 février 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 54,07 (54,56)

Ackermans - 128,30 (129,00)

Aedifica + 103,60 (101,40)

Ageas + 44,37 (43,61)

Aperam + 35,50 (35,16)

arGEN-X + 294,20 (263,00)

Barco - 16,62 (16,88)

Cofinimmo - 126,60 (126,80)

Colruyt - 51,42 (51,46)

Galapagos - 86,58 (87,56)

GBL - 84,16 (85,02)

ING + 7,70 (7,70)

KBC - 59,14 (59,92)

Proximus + 17,38 (17,29)

Sofina + 294,00 (286,00)

Solvay + 95,60 (94,76)

Telenet + 35,48 (34,90)

UCB - 86,72 (86,92)

Umicore - 47,74 (48,40)

WDP + 30,24 (30,00)

L'avis du Broker pour Balta, Barco et Ageas

Balta (+16,6% à 2,25 euros) a été remonté de « conserver » vers « accumuler » chez KBC Securities, l’objectif grimpant de 1,4 vers 2,5 euros suite à la publication de résultats annuels qui ont favorablement surpris, avec notamment un net redressement du résultat opérationnel grâce au plan de restructuration et à la baisse de certaines matières premières. "L’annonce d’une offre pour allonger la maturité du principal emprunt obligataire (de 2022 vers 2024) pourrait avoir un impact significatif sur le profil de risque du groupe. Nous ne pouvons dès lors plus ignorer la valorisation attractive du groupe."

Barco (-1,5% à 16,62 euros) a été confirmé à « conserver » chez Kepler Cheuvreux, l’objectif étant relevé de 15 vers 16 euros suite à la publication des résultats pour l’exercice 2020. "Ces chiffres ont confirmé des perspectives molles pour la nouvelle année, notamment pour Clickshare dont le profil de vente pourrait s’avérer plus cyclique que prévu." L’analyste souligne toutefois que la solidité financière du groupe offre une certaine protection contre les mouvements baissiers, mais que la visibilité reste faible et que le titre devra retrouver la confiance des investisseurs.

Ageas (+1,7% à 44,37 euros) a été confirmé à « acheter » chez KBC Securities, l’objectif de cours étant relevé de 48,5 vers 51 euros. L’analyste souligne que le groupe devrait poursuivre son programme de rachat d’actions en 2021, et estime qu’il sera autorisé à verser un dividende pour l'exercice 2020. "L’adoption d’un profil durable au niveau du groupe devrait en outre lui permettre de devenir plus attractif pour les fonds de placement qui investissent sur ce type de sociétés."