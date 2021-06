La Bourse de Bruxelles réalisait une dernière poussée avec le week-end, le Bel 20 grimpant de 0,73 % à 4 179,93 points, avec 14 de ses éléments dans le vert, Cofinimmo étant stationnaire. Suspendue temporairement à la suite de l'approbation d'un traitement contre le psoriasis, l'action UCB (86,76) devait se distinguer vendredi en bondissant de 3,11 %, suivie par la Financière de Tubize (83,60) qui gagnait 4,11 %. Galapagos (60,10) regagnait 4,34 % alors que Solvay (107,85) et arGEN-X (266,20) cédaient 0,09 et 0,15 %. AB InBev (63,08) perdait également 0,36 % alors que KBC (64,96) et Ageas (48,56) s'appréciaient de 1,34 et 0,58 %, Colruyt (47,25) remontant de 0,85 %.

La Bourse de Paris a terminé en léger repli (-0,12 %), marquant une pause au lendemain d'une forte progression sur fond de prises de bénéfices à l'approche de la fin du premier semestre. L'indice CAC 40 a abandonné 8,28 points à 6 622,87 points, se maintenant au-dessus des 6 600 points. Sur la semaine, l'indice phare de la place de Paris a gagné 0,82 %. Depuis le 1er janvier, ses gains s'élèvent à 19,30 %.

La Bourse de Francfort terminait la semaine sur un léger gain, le DAX s'appréciant de 0,12 % à 15 607,97 points. La Bourse de Londres conservait également sa dynamique positive, le FTSE-100 engrangeant 0,37 % à 7 136,07 points.

Valeurs de clôture du 25 juin 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :