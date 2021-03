Comme vendredi dernier, la Bourse de Bruxelles terminait sous les 3 800 points, en baisse de 1,02 % à 3.769,14 points avec 15 de ses éléments dans le rouge. arGEN-X (239,00) et Galapagos (69,20) pesaient sur la tendance en chutant de 5,53 et 3,05 % en compagnie de UCB (77,54) et Solvay (105,35), négatives de 3,68 et 0,24 %.

La Bourse de Paris a reculé de 0,82 %, achevant une semaine agitée par la remontée des taux obligataires américains qui ont crevé des plafonds.

L'indice CAC 40 a lâché 48 points à 5 782,65 points au lendemain d'une clôture stable. Sur la semaine, il a pris 1,39 %, et depuis le début de l'année 4,17 %.

La place parisienne a fait une infime percée dans le vert en début d'après-midi, saluant des chiffres de l'emploi plus vigoureux qu'attendu aux États-Unis, avant d'être rattrapée par l'envolée du rendement à 10 ans sur les bons du Trésor américain.

L'incertitude entourant la politique monétaire s'est accrue : "les investisseurs craignent qu'une reprise économique forte n'incite la banque centrale américaine à augmenter ses taux plus rapidement que prévu", explique Laurent Le Grin, directeur général de DPAM France.

Une crainte qui a pu être confirmée par la forte hausse des créations d'emplois aux États-Unis le mois dernier, qui suggère que la première économie mondiale pourrait revenir au plein emploi plus vite que prévu.

La Bourse de Francfort ne faisait guère mieux, le DAX cédant finalement 0,97 %. Quant à la Bourse de Londres, elle parvenait à limiter la casse, le FTSE-100 lâchant tout de même 0,31 %.

AB InBev - 50,47 (50,83)

Ackermans + 132,90 (131,70)

Aedifica - 97,20 (98,50)

Ageas + 50,26 (49,87)

Aperam - 34,80 (35,10)

arGEN-X - 239,00 (253,00)

Barco - 20,96 (21,10)

Cofinimmo - 121,00 (123,00)

Colruyt + 49,47 (49,20)

Galapagos - 69,20 (71,38)

GBL - 83,94 (84,26)

ING + 9,96 (9,81)

KBC - 57,96 (58,76)

Proximus + 16,68 (16,67)

Sofina - 272,50 (276,50)

Solvay - 105,35 (105,60)

Telenet - 32,08 (32,36)

UCB - 77,54 (80,50)

Umicore - 47,05 (47,40)

WDP - 26,98 (27,70)

Valeurs de clôture du 5 mars 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :