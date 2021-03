La Bourse de Bruxelles perdait 0,22 % à 3.821,10 points avec 12 de ses éléments en baisse parmi lesquels ses poids-lourds AB InBev (48,86) et KBC (58,72) qui abandonnaient 1,41 et 2,13 % en compagnie de Aedifica (101,80) et Sofina (282,00) qui reperdaient 1,74 et 1,23 %. ING (9,40) et Ageas (48,83) étaient par contre positives de 1,96 et 1,37 %, Galapagos (70,30) et Solvay (104,45) gagnant 0,54 et 1,65 %.

La Bourse de Paris a fini en petite hausse de 0,29 %, au-dessus des 5.800 points, profitant d'une détente obligataire qui se confirme. L'indice a pris 16,94 points à 5.809,73 points, au lendemain d'une franche hausse de 1,57%, sur fond de recul des taux souverains.

La Bourse de Francfort proposait un résultat similaire à celui de sa voisine française, le DAX s'appréciant de 0,19 %. C'est finalement la Bourse de Londres qui réalisait le meilleur résultat de la journée, le FSTE-100 engrangeant 0,38 %.

Valeurs de clôture du 2 mars 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :