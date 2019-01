Alors que ses voisins européens abandonnaient plus d'un pour-cent jeudi dans le sillage de la forte baisse de Wall Street à l'ouverture, l'indice BEL 20 se distinguait en ne cédant de justesse que 0,05 pc à 3.221,50 points avec un partage équitable de ses éléments entre hausses et baisses. Il bénéficiait du soutien de AB InBev (58,17) qui gagnait 1,22 pc, les télécoms voyant Proximus (23,90) et Telenet (41,44) progresser de 1,19 et 2,07 pc en compagnie de Orange Belgium (17,82) qui bondissait par ailleurs de 3,73 pc. KBC (56,36) et ING (9,37) étaient également positives de 0,11 et 0,30 pc, Ageas (38,42) perdant par contre 0,80 pc. Solvay (85,12) reculait de 2,47 pc alors que UCB (70,58) gagnait 0,14 pc, Umicore (33,55) perdant 1,61 pc à l'inverse de Nyrstar (0,59) qui remontait de 1,37 pc. Aperam (22,20) cédait 1,81 pc tandis que arGEN-X (88,70) se distinguait par un bond de 2,42 pc ; Galapagos (79,26) perdant 0,15 pc. Bpost (7,66) chutait de 3,10 pc tandis que Ontex (17,30) terminait inchangée et Colruyt (62,74) en hausse de 0,74 pc.

Hors indice, MDxHealth (1,80) et Biocartis (9,79) plongeaient de 5 et 4,2 pc, Oxurion (3,49) et IBA (11,92) abandonnant 3,4 et 1,9 pc alors que Asit (1,67) et Acacia Pharma (1,54) gagnaient un peu plus de 3,7 pc chacune. Melexis (47,66) chutait de 3,8 pc tandis que Kinepolis (48,80) et Roularta (14,40) perdaient 1,8 et 2 pc. Greenyard (7,50) remontait enfin de 4 pc et Xior (38,90) de 2,3 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1399 USD, contre 1,1380 dans la matinée et 1,1355 la veille. L'once d'or gagnait 3,45 dollars à 1.288,85 dollars et le lingot se négociait autour de 36.390 euros, en baisse de 40 euros. .