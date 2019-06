Le cours du bitcoin, première et principale cryptomonnaie, évoluait lundi au-dessus des 10.000 dollars pour un bitcoin, une première depuis mars 2018. Dans la nuit de dimanche à lundi, le cours de la cryptomonnaie est monté à 11.251,21 dollars pour un bitcoin, un plus haut en presque 16 mois, selon des chiffres agglomérés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie virtuelle a franchi le seuil symbolique des 10.000 dollars samedi, selon le site spécialisé Coinmarketcap. Bloomberg, de son côté, ne publie pas de données pour le week-end.

"Le rebond du prix du bitcoin est principalement dû au regain d'intérêt global pour les cryptomonnaies et la technologie qui les sous-tend", a expliqué Naeem Aslam, analyste pour Think Markets. Selon lui, le projet Libra de Facebook "a amené des vents favorables plus que nécessaires pour cet environnement". La semaine passée, le géant américain a officialisé son projet de cryptomonnaies, dont le lancement est prévu pour début 2020.

Depuis le début de la semaine dernière et l'emballement médiatique autour de la Libra, le bitcoin a gagné environ 20%. Lundi, vers 09h10 GMT (11h10 à Paris), un bitcoin valait 10.862,05 dollars, selon les chiffres compilés par Bloomberg. La cryptomonnaie reste cependant encore en dessous de son record absolu de 19.511 dollars, atteint en décembre 2017.