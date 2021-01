La valeur de la pièce de monnaie a chuté après une avancée remarquable plus tôt, avec le record de l'empilement numérique des pièces de monnaie. Dimanche et lundi, le bitcoin a baissé de 18 %, à 33 500 dollars, ce qui représente la plus forte baisse en deux jours depuis mai dernier.

Selon les connaisseurs, la baisse de la valeur du bitcoin serait liée à un dollar plus cher, rendant les autres investissements moins attrayants. Le prix de l'or a également baissé ce lundi en raison de la hausse du dollar. Il est maintenant à son plus bas niveau depuis le début du mois de décembre.

À la fin de la semaine dernière, le bitcoin a atteint un niveau record absolu avec près de 42 000 dollars. En conséquence, la valeur de la crypto monnaie la plus connue a doublé en moins d'un mois. Maintenant, cette avancée semble clairement perdre de la vitesse. D'autres pièces cryptées ont également été soumises à une pression considérable. L'éther a par exemple chuté de pas moins de 20 %.