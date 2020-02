L'ascension du cours entreprise depuis le début de l'année vient de franchir une étape ce dimanche, la cryptomonnaie originelle s'échangeant actuellement contre un peu plus de 10.000 dollars.

C'est un pic de volumes de transactions en pleine nuit chez nous qui a accéléré la progression du bitcoin (BTC) ce dimanche.

Affichant un regain d'énergie depuis le début de 2020, le cours de la plus importante cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière flirtait avec ce seuil symbolique des 10.000 dollars depuis le début de la semaine.

Ce n'est évidemment pas la première fois que le BTC se hisse à une telle altitude (rappelons son sommet à plus du double en décembre 2017) mais ce serait peut-être bien la première fois que les fondamentaux justifient cette valorisation, s'accordent à dire certains traders.

Bien qu'il soit raisonnable de supposer que la volatilité reste la norme, les investisseurs plus traditionnels et surtout institutionnels considèrent de plus en plus les cryptos. Le fait que bitcoin ait affiché de meilleures performances que certaines des actions favorites sur les places financières n'y est pas étranger.

Cette bonne tenue du bitcoin profite évidemment au marché global des cryptomonnaies, qui pèse à l'heure d'écrire ces lignes quelque 288 milliards de dollars (dont 184 rien que pour le BTC), selon le site de référence CoinMarketCap.