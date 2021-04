Le prix du bitcoin a dépassé 62.000 dollars mardi pour grimper à son plus haut historique à la veille de l'introduction en Bourse d'une des plus grandes plateformes d'échanges, Coinbase.

Vers 08H30 GMT (10H30 à Paris), le bitcoin a atteint un nouveau plus haut sommet à 62.732 dollars et voyait son prix grimper de 114% depuis le début de l'année, alors que Wall Street s'apprête à accueillir en Bourse pour la première fois une entreprise dédiée aux cryptomonnaies.

"C'est un signal important car cela indique qu'il devient de plus en plus improbable que les régulateurs décident de se montrer plus dur contre le secteur", commente Naeem Aslam, analyste chez Avatrade.

De nombreux investisseurs traditionnels se tournent vers la première des cryptomonnaies, et des grands noms de Wall Street comme JP Morgan ou BlackRock proposent désormais à leurs clients des fonds spécialisés.

La bulle va-t-elle exploser ?

Depuis octobre 2020, quand le géant des paiements en ligne Paypal a annoncé la possibilité d'utiliser des cryptomonnaies sur son réseau, le cours du bitcoin s'est envolé, alors qu'il évoluait alors à moins de 15.000 dollars et n'avait jamais dépassé les 20.000 dollars.

"Le risque de voir la bulle du bitcoin exploser existe toujours", a cependant prévenu Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swiss Quote.

Le marché du bitcoin est habitué des mouvements brusques: en 2017, il avait commencé l'année à moins de 1.000 dollars avant de frôler les 20.000 dollars en décembre, pour mieux s'écraser en 2018 jusqu'à moins de 4.000 dollars.