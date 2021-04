Le bitcoin a atteint 64 829 dollars (environ 54 400 euros) aujourd'hui.

Au cours des 20 derniers jours, le bitcoin a connu une période de reprise après que la cryptomonnaie ait atteint un plancher de 51 000 dollars plus tôt le 25 mars.

Depuis lors, son prix a augmenté de plus d'un quart. Dans la lignée du bitcoin, la deuxième cryptomonnaie la plus populaire, l'Ether, a également affiché une valeur record. La pièce a atteint une valeur de 2399 dollars ce mercredi, après avoir augmenté de plus de 6 % au cours des dernières 24 heures.