Le bitcoin n’est ni la première monnaie virtuelle, ni le premier système de paiement anonyme en ligne. L’ambition du bitcoin est cependant d’une tout autre ampleur : le bitcoin se veut être une monnaie universelle permettant de payer des biens dans le monde réel et il est échangeable contre des devises, sans pour autant être adossé à aucune institution financière ou bancaire. Créé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto, dont l’identité n’a toujours pas été révélée, le bitcoin a donc vocation à jouer dans la cour des grands. Mais où trouver des bitcoins en pratique et comment réaliser des transactions avec son porte-monnaie électronique? Comme nouvel utilisateur, vous pouvez débuter sans en comprendre tous les détails techniques. On vous explique comment.

© Bit4you



Des bitcoins générés sans émetteur central

Avant de comprendre comment acheter des bitcoins, essayons de comprendre comment ils sont créés. La monnaie régulière est émise par l’Etat. L’Etat peut imprimer sa propre monnaie, tout ce dont vous avez besoin, c’est la volonté de l’Etat lui-même. Mais il y a évidemment des risques : ainsi par exemple, si un Etat émet beaucoup de monnaie physique, sa valeur peut diminuer. En revanche, le bitcoin n’est produit par aucun Etat. Il repose sur un réseau de pair à pair, la « blockchain », sans aucune autorité centrale. Son unité de compte est limitée à 21 millions d’unités, dont 19 millions circulent déjà sur le marché. En s’affranchissant de la création monétaire des États, cette cryptomonnaie est assimilée à une valeur refuge telle que l’or. Le bitcoin représente ainsi un instrument de transaction innovant qui peut révolutionner le système financier.

Des chaînes de blocs validées

La « blockchain » est la technologie de base du bitcoin. La cryptomonnaie est constituée d’une suite de chiffres stockés sur un ordinateur sous la forme de chaînes de blocs. Le principe est assez simple. Prenez une base de données et autorisez n’importe qui à effectuer des changements dans cette base de données, à la seule condition de se déclarer « membre » du réseau. Mettez ensuite en place une procédure de contrôle qui doit être appliquée à chaque fois qu’un certain nombre de changements (« blocs ») sont demandés. Cette procédure est effectuée non pas par un contrôleur unique, mais par tous les « membres » du réseau. Une fois validé, le « bloc » de changements est daté et ajouté aux autres dans un registre. L'intégrité et l'ordre chronologique de la chaîne de blocs sont assurés par des moyens cryptographiques. Enfin, la lecture du registre est autorisée à tout le monde, soit les membres du réseau et le public, ce qui le rend transparent et fiable.

Un portefeuille numérique

Pour envoyer et recevoir des bitcoins, il vous faut un porte-monnaie numérique (ou « wallet »). Une transaction est un transfert de valeur entre portefeuilles. Elle est incluse dans la chaîne de blocs. Les portefeuilles bitcoin conservent une information secrète appelée clé privée qui est utilisée pour signer les transactions, fournissant une preuve mathématique qu'elles proviennent du propriétaire de chaque portefeuille. La signature empêche également toute modification de la transaction après son émission. Toutes les transactions sont diffusées entre les utilisateurs et commencent habituellement à être confirmées par le réseau dans les 10 minutes par un procédé nommé minage.

Des plateformes de trading

Un grand nombre de plateformes de change présentes sur la Toile permettent de convertir les euros en bitcoins et réciproquement, avec des frais qui varient selon le service. Pour acheter des bitcoins sur ces plateformes de trading, il vous faut tout d’abord leur envoyer de l’argent en devise traditionnelle. Lorsque le virement est reçu par la plateforme, la somme est créditée dans votre portefeuille numérique et mise à votre disposition pour acheter des bitcoins. Vous pouvez alors placer des offres d’achat ou répondre à des offres de vente de certaines quantités de bitcoins à un certain prix.

La cryptomonnaie est soumise à une volatilité extrêmement élevée. Elle n’est pas régulée, ce qui en fait un investissement risqué. Investir de l’argent coûte aussi de l’argent. Les gains éventuels réalisés en cryptomonnaies sont à déclarer.