Vers 11H20 GMT, le bitcoin s'appréciait de 3,8 % à 56.508 dollars.

"Vous pouvez maintenant acheter une Tesla en bitcoin", a affirmé le patron du constructeur de véhicules électriques sur son compte Twitter, avant de préciser que l'entreprise ne revendrait pas immédiatement les bitcoins acquis de cette manière.

Etant donné la volatilité extrême des cryptomonnaies, la plupart des entreprises qui acceptent des paiements en bitcoin convertissent immédiatement le montant reçu en dollars.

Déjà 1,5 milliard investi

Mais Tesla avait déjà investi 1,5 milliard de dollars de son ample trésorerie en bitcoin, une décision inattendue qui avait provoqué une flambée du cours du bitcoin.

"La possibilité de payer en bitcoin sera disponible en dehors des Etats-Unis plus tard dans l'année", a-t-il ajouté.

La réaction mercredi était modérée, et le bitcoin restait en deçà de son plus haut historique, atteint plus tôt dans le mois à 61.742 dollars.