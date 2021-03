Le site Internet “ipo.clubbrugge.be” est en route. Même s’il est encore léger, l’équipe de management du Club de Bruges est prête. Le meilleur club belge du moment n’attend plus, pour entamer sa course vers la Bourse de Bruxelles, que… le nihil obstat du gendarme des marchés financiers, la FSMA (Financial Services and Markets Authority). Quant aux futurs actionnaires, ils doivent déjà trépigner.