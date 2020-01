Le BEL 20 repassait nettement sous les 4.000 points lundi matin sous la pression des craintes suscitées par le coronavirus chinois, l'indice allemand Ifo étant par ailleurs lui-même inférieur aux attentes.

Vers 11H00, notre indice de référence abandonnait 2,1% à 3.916 points avec tous ses éléments en baisse dont quatre de plus de 3%. Galapagos (205,10) chutait de 3,7 % devant GBL (91,98) et arGEN-X (128,80) qui reculaient de 3,6 et 3,2 %, Barco (220,00) de 3,1 %.

Egalement impactée par le virus chinsoi, AB InBev (68,88) abandonnait 2,6 % comme Aperam (26,11) tandis que KBC (66,72) et ING (10,00) étaient négatives de 2,3 et 2,2 %, Ageas (50,58) reculant de 1,8 %.

Coté devises, l'euro s'inscrivait à 1,1019 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1025 USD vendredi dernier vers 16H30.

L'once d'or gagnait 10,00 dollars à 1.581,85 dollars et le lingot se négociait autour de 46.135 euros, en progrès de 315 euros.