Alors que Paris et Francfort confirmaient de belles progressions après plusieurs bonnes nouvelles, la Bourse de Bruxelles restait à la traine. L'indice BEL 20 ne gagnait finalement que 0,11% à 3.663,06 points avec 13 de ses éléments en hausse, Sofina (269,00) en tête avec un gain de 1,70%. Barco (18,00) suivait avec une hausse de 1,24% en compagnie de Umicore (39,23) et Ackermans (124,20), positives de 1,63 et 1,14%.

La Bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1,20%, saluant les nouvelles de la fin des négociations autour du Brexit et de la ratification du plan de soutien économique aux États-Unis, dans des volumes toutefois réduits. L'indice CAC 40 a gagné 66,37 points à 5.588,38 points. Jeudi, lors de la dernière demi-séance de la semaine passée, il avait reculé de 0,10%.

La Bourse de Francfort a dépassé son record historique de clôture, le Dax prenant 1,49%, sur un marché confiant grâce à l'accord sur le Brexit, le plan de relance américain et le début des campagnes vaccinales en Europe. L'indice a gagné 203,06 points à 13.790,29 points, après avoir dépassé pour la première fois la barre symbolique des 13.800 points en séance. Le précédent record en clôture se situait à 13.789,0 points, établi le 19 février dernier, avant la pandémie de Covid-19.

Valeurs de clôture du 28 décembre 2020 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :