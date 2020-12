Le dollar américain reculait mercredi à son plus bas niveau en deux ans et demi face à plusieurs devises, comme l'euro et la livre, la valeur refuge souffrant de l'appétit pour le risque qui règne sur le marché.

Vers 10H45 GMT (11H45 à Paris), le dollar reculait de 0,25 % face à l'euro, à 1,2280 dollar pour un euro, après avoir touché son plus bas niveau depuis avril 2018 à 1,2295 dollar. Depuis le début de 2020, le dollar perdait 8,71 %.

Face à la livre britannique, le dollar cédait 0,65 % à 1,3591 dollar pour une livre (-2,47 % depuis le début de l'année).

Le dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes devises, a lui aussi atteint son plus bas niveau depuis avril 2018.

"Les vaccins arrivent et améliorent les perspectives de croissance mondiale", a résumé Stephen Innes, analyste chez Axi. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à donner son feu vert mercredi au vaccin AstraZeneca, un coup de fouet pour la campagne de vaccination face à l'envolée des cas de Covid-19.

Politique très souple de la Fed

Selon M. Innes, la faiblesse du billet vert "devrait continuer en 2021, à part si la Réserve fédérale américaine change de politique de façon inattendue".

La Fed a adopté une politique monétaire très souple pour doper l'économie.

"Clairement, les cambistes s'attendent à ce que l'année commence mal pour le dollar", a commenté Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. Pour lui, le marché sous-estime "le risque représenté par les deux sénatoriales partielles en Géorgie".

Si les démocrates emportent ces élections qui auront lieu le 5 janvier, ils auront le contrôle du Sénat, de la Chambre des représentants et de la présidence, ce qui changerait les perspectives de politique budgétaire des Etats-Unis.