Placements & Marchés Le géant Pfizer forcé de revoir sa tactique de combat Frédéric Lejoint

Pfizer est le plus grand groupe pharmaceutique mondial, avec un chiffre d’affaires qui dépasse 50 milliards de dollars, et une activité qui va du secteur des soins de santé, des vaccins aux traitements pharmaceutiques de pointe en passant par les produits génériques. Depuis quelques années, les affaires ne sont toutefois plus aussi roses, avec un chiffre d’affaires qui stagne et un cours qui n’a progressé que de 23 % depuis janvier 2015.