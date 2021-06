La FSMA (Autorité belge des services financiers) a diffusé cette semaine une "opinion" à propos de la cotation possible des SPAC en Bourse de Bruxelles. Les SPAC, ou, sont des véhicules boursiers très en vogue aux États-Unis, en Bourse de Londres, mais aussi sur Euronext Paris ou Amsterdam. On chuchote dans le monde financier belge que ce qui se passe à l’étranger en la matière devrait finir par arriver chez nous. Le gendarme des marchés financiers belge a donc analysé le cadre et défini des standards minimaux sur la structuration des SPAC, la diffusion de l’information sur ces entreprises, et la négociation de leurs actions en Bourse de Bruxelles.