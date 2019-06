Le magnat français Patrick Drahi a acheté la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's, que l'opération valorise à 3,7 milliards de dollars (environ 3,2 milliards d'euros), d'après un communiqué de presse publié lundi. L'accord définitif a été signé entre Sotheby's et BidFair USA, une entité détenue à 100% par le patron du groupe de télécoms et médias Altice (SFR, BFMTV, RMC, Libération...).

Avec cette reprise, Sotheby's va disparaitre de la bourse de New York, après 31 ans de cotation.

La maison de vente aux enchères existe depuis 1744, année de sa fondation à Londres. Une succursale à New York a également ouvert ses portes en 1955 et la société organise désormais des ventes dans dix endroits différents. En plus d'être entrepreneur, Patrick Drahi est également collectionneur d'art. Il dit être depuis longtemps "client et l'admirateur" de la maison de vente aux enchères.

L'homme d'affaires est le fondateur du groupe français de télécommunication et de réseaux câblés Altice Europe