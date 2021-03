En Bourse, 2021 est déjà l’année des SPAC. À Wall Street, on ne parle que de cela, et il y a quelques semaines,évoquait un phénomène "spactacular" . Que sont donc ces SPAC ? Le terme recouvre l’appellation "Special Purpose Acquisition Company", mais les spécialistes les appellent aussi "sociétés chèque en blanc". Il s’agit plus précisément, explique le groupe financier américain Goldman Sachs dans une revue récente , d’un véhicule d’investissement coté en Bourse, alimenté en capital par un ou des promoteurs qui lèvent des fonds auprès d’investisseurs. Le but ? Disposer d’une masse d’argent suffisante à lancer une offre d’achat sur une entreprise, la fusionner avec la coquille vide cotée, sans activité commerciale, et la valoriser ainsi en un temps record.