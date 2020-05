Le holding du milliardaire américain a affiché une très lourde perte financière sur fond de déroute boursière.

Warren Buffett s’est dit persuadé que le miracle économique américain "prévaudra à nouveau" après que la première économie du monde a été mise à genoux par la pandémie de nouveau coronavirus, sa holding Berkshire Hathaway ayant affiché une perte nette de 50 milliards de dollars au 1er trimestre 2020.

"Nous avons fait face à de graves problèmes par le passé, même si nous n’avons jamais eu à faire face exactement à ce problème (la pandémie de Covid-19, NdlR) . Mais nous avons eu à faire face à des problèmes plus graves et le miracle américain, la magie américaine prévaudra encore une fois", a déclaré samedi dernier le milliardaire de 89 ans, considéré comme l’un des investisseurs les plus avisés au monde, lors d’un long monologue sur l’histoire économique des États-Unis pour tenter de prouver son point de vue optimiste. "Nous sommes aujourd’hui un pays meilleur, aussi bien qu’un pays incroyablement plus riche que nous ne l’étions en 1789 […] Nous avons encore bien du chemin à faire mais nous sommes allés dans la bonne direction", a-t-il dit, évoquant l’abolition de l’esclavage et le vote des femmes, avant de lancer son fameux "ne pariez jamais contre les États-Unis".

Quatrième fortune mondiale

La perte nette gigantesque de 49,75 milliards de dollars (contre un bénéfice de presque 22 milliards un an plus tôt) est due dans sa totalité à la perte de la valeur de l’immense portefeuille d’actions diverses détenues par Berkshire Hathaway, reflétant la déroute des places boursières provoquée par la pandémie. Une règle comptable de 2018 force la holding à tenir compte des pertes ou gains non réalisés dans ses comptes trimestriels.

Quatrième fortune mondiale avec 72 milliards de dollars, selon le baromètre de Forbes, M. Buffett préfère pour sa part mesurer la performance de sa holding protéiforme - outre des actions, elle possède également des activités "réelles" dans l’assurance, le transport et l’énergie par exemple - au résultat opérationnel, moins sujet à fluctuation. Ce dernier est ressorti avec un bénéfice de 5,9 milliards de dollars contre 5,55 milliards un an plus tôt.

Lors de l’assemblée de ses actionnaires, M. Buffett a aussi jeté un pavé dans la mare en révélant qu’à cause de la crise provoquée par la pandémie sur le transport aérien, Berkshire avait vendu en avril la totalité des quelque 10 % détenus dans les quatre principales compagnies aériennes des États-Unis : American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines et United Airlines. "Il s’avère que je me suis trompé", a reconnu M. Buffett, entre le moment où la holding a acheté ses participations sur de nombreux mois et la revente, "le secteur du transport aérien a changé de manière très profonde" et ne pouvait donc plus remplir les critères de rentabilité fixés par l’entreprise. M. Buffett a souligné que les compagnies étaient bien gérées mais que l’incertitude sur l’avenir du transport aérien était trop grande pour que Berkshire reste investi.

Cette révélation risque de peser encore un peu plus sur des compagnies aériennes poussées au bord du précipice par la pandémie de Covid-19 qui a réduit à la portion congrue le trafic aérien.