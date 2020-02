L'or a atteint 1.649,26 dollars l'once vendredi vers 16h00 heure belge, un niveau plus vu depuis sept ans, et s'apprêtait à enregistrer sa sixième séance d'affilée de hausse.

Cette progression du métal précieux survient alors que "les inquiétudes concernant le coronavirus sont réapparues à mesure que la pandémie se propageait davantage en Asie", a expliqué Avtar Sandu, analyste pour Phillip Futures.

L'apparition de nouveaux cas de contamination au coronavirus en Corée du Sud, en Iran, ainsi que dans des hôpitaux et prisons chinoises, relance vendredi les inquiétudes sur la propagation d'une épidémie qui a déjà fait plus de 2.200 morts et contaminé plus de 75.000 personnes en Chine et 1.100 ailleurs dans le monde. Le métal jaune étant considéré comme une valeur refuge, il a tendance à s'apprécier en période d'incertitudes.

Le palladium, quant à lui, est reparti à la hausse et a culminé mercredi à 2.849,61 dollars l'once, un nouveau record historique.

Vendredi vers 16h30, elle valait 2.691,46 dollars, contre 2.434,65 dollars sept jours plus tôt. Les cours de l'aluminium étaient eux en baisse cette semaine sous la pression d'un recul attendu de la demande chinoise en 2020 malgré des chiffres pourtant encourageants pour le mois de janvier.