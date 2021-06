Le prix du pétrole brut continue d'augmenter. Le prix du baril de Brent, un prix de référence dans la zone Europe, a frôlé 75 dollars. L'espoir d'une reprise économique robuste pousse les prix à la hausse. Un baril de Brent (159 litres) coûte désormais 74,51 dollars soit 52 cents de plus qu'un jour auparavant. Il a atteint son prix le plus élevé en plus de deux ans. Le baril américain WTI a atteint 72,58 dollars, en hausse de 46 cents.

Depuis le mois de mars, les barils de Brent et le WTI ont respectivement augmenté de plus de 4 et 8 %.