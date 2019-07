Un engin explosif de 500 kg remontant à la Seconde Guerre mondiale a été découvert sur un chantier de construction voisin du siège de la Banque centrale européenne. Le personnel et les résidents du quartier francfortois ont reçu un ordre d'évacuation pour ce dimanche.

"Connue pour ses politiques explosives, la Banque centrale européenne est confrontée à une bombe bien réelle ce week-end", ironise Bloomberg.

L'institution monétaire de la zone euro, ainsi que les entreprises et les habitants du district d'Ostend à Francfort, ont reçu l'ordre d'évacuation dimanche, alors qu'une imposante bombe datant de la guerre sera désamorcé.

Les découvertes de munitions non explosées remontant au conflit mondial de 40-45 sont monnaie courante en Allemagne, et de plus en plus à Francfort puisque la cité financière connaît un véritable boom… immobilier.

Les autorités francfortoises ont demandé aux employés et aux résidents vivant dans un périmètre d’un kilomètre de s’absenter de 8 heures du matin à 8 heures du soir.

En laissant sans surveillance ses réserves d’or ? La BCE n’allait certainement pas prendre le risque alors que son quartier général renfermait fin de l’année passée l’équivalent de 18,2 milliards d’euros en métal précieux.

Ces dépôts ont été transférés à Londres, Paris, Lisbonne, New York et Rome, précise Bloomberg.

"Le fonctionnement de la BCE ne sera pas affecté par cette évacuation", a déclaré le porte-parole de l’institution monétaire qui s’est arrangée pour que ses équipes puissent travailler depuis d’autres bureaux si nécessaire.