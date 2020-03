Les marchés boursiers de la planète ont connu une nouvelle journée noire lundi, après la baisse surprise des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine à zéro, dimanche. Résumé du jour et des étapes. précédentes.

1. Les Banque centrales donnent le ton

Voyant les spectres de la crise sanitaire et de la récession se rapprocher et faire ployer Wall Street, La Réserve fédérale américaine (Fed) annonce le 3 mars, en solo, une baisse surprise de ses taux de référence à 1/1,25 %. Une annonce qui avait été comprise comme un signal d’alarme pour les gestionnaires de portefeuilles, et qui avait déclenché une première vague de ventes à Wall Street ainsi qu’ailleurs dans le monde.