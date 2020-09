Vers onze heures, l'indice BEL 20 plongeait de 3,6% à 3.254 points avec tous ses éléments en baisse. Même son de cloche du côté de la Bourse de Paris qui creusait ses pertes en fin de matinée (-3,23%), tout comme la Bourse de Francfort (-3,15%).

Parmi les plus fortes baisses, les banques s'écroulent. Chez nous, ING (5,98) chutait de 9,4%. En France, Société Générale perdait 6,98% à 11,74 euros, BNP Paribas 6,50% à 32,25 euros et Crédit Agricole 6,03% à 7,60 euros. Le titre de la première banque allemande Deutsche Bank plongeait en séance et perdait 8,15%.