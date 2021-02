La Bourse de Bruxelles enregistrait une cinquième séance consécutive de hausse en gagnant 0,56 % à 3.834,14 points avec 15 de ses éléments dans le vert, confirmant ainsi un gain de 5,81% sur la semaine. arGEN-X (307,20) avait pris la tête avec une hausse de 2,81 %, Barco (17,87) suivant avec un mieux de 2,17 %. AB InBev (54,78) progressait de 0,62 %, KBC (60,96) et ING (7,77) de 1,46 % et 0,63 %.

La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,90 % vendredi et bouclé sa meilleure semaine depuis la mi-novembre, soutenue par un regain d'optimisme sur la gestion des vaccins contre le Covid-19 et les résultats d'entreprises. L'indice vedette CAC 40 a pris 50,72 points pour terminer à 5.659,26 points, et progressé de 4,82% sur l'ensemble de la semaine.

"On a assisté à un très net rebond pour deux raisons : un regain d'optimisme concernant l'extension des vaccinations, et les résultats très positifs dans tous les secteurs de la cote", indique à l'AFP Daniel Larrouturou, gérant pour la société Dôm Finance.

"On aurait pu craindre une concentration des bons résultats sur les valeurs tech, favorisées par les confinements, mais en fait les entreprises sont très résilientes", ajoute l'expert. A l'image de BNP Paribas, Sanofi ou Vinci pour les dernières à avoir publié, les entreprises françaises se sont montrées solides dans leurs comptes trimestriels.

Les marchés ont aussi fortement rebondi cette semaine dans le sillage d'une sévère chute la semaine dernière, profitant de statistiques macroéconomiques encourageantes et de la perspective d'adoption d'un plan de relance aux États-Unis.

La Bourse de Francfort clôturait à l'équilibre pour conclure la semaine, le DAX cédant 0,03 %. La Bourse de Londres, moins à la fête que ses voisins européens cette semaine, le FTSE-100 perdait à nouveau 0,22 %.

AB InBev + 54,78 (54,44)

Ackermans + 129,80 (128,20)

Aedifica - 101,60 (102,60)

Ageas + 45,45 (44,94)

Aperam + 35,76 (35,70)

arGEN-X + 307,20 (298,80)

Barco + 17,87 (17,49)

Cofinimmo + 129,40 (128,00)

Colruyt + 51,00 (50,84)

Galapagos - 87,56 (87,60)

GBL + 85,46 (85,40)

ING + 7,77 (7,72)

KBC + 60,96 (60,08)

Proximus + 17,33 (17,33)

Sofina + 294,50 (292,50)

Solvay - 94,44 (95,24)

Telenet + 35,84 (35,36)

UCB + 87,86 (87,80)

Umicore - 47,05 (48,01)

WDP - 29,08 (29,12)

Valeurs de clôture du 5 février 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :