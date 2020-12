La Bourse de Bruxelles et ses voisines européennes étaient finalement partagées à la clôture, l'accord post-Brexit annoncé se faisant toujours attendre. Le BEL 20 terminait sur une avance ramenée à 0,09 % en s'inscrivant à 3.659,16 points avec 10 de ses éléments en hausse. ING (7,92) et KBC (58,56) ne gagnaient plus que 0,81 et 0,48 %, Ageas (43,84) s'appréciant de 0,27 %. AB InBev (58,25) avait ramené sa perte à 0,50 % alors que Aedifica (96,30) perdait toujours 1,53 %.

La Bourse de Paris a légèrement reculé (-0,10 %) à la clôture anticipée du fait du réveillon, atone avant l'issue imminente des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur le Brexit. L'indice parisien CAC 40 a perdu 5,58 points à 5.522,01 points au lendemain d'une clôture en progression de 1,11 %.

Les tractations commerciales entre Londres et Bruxelles se poursuivaient ce jeudi après une nuit entière de pourparlers concentrés sur la pêche, retardant l'annonce d'un accord post-Brexit historique à la veille de Noël et à une semaine de la rupture définitive. "Les courtiers ont regardé les trains passer aujourd'hui dans l'attente de nouvelles" concernant l'accord, signale David Madden, analyste pour CM Markets UK.

La Bourse de Francfort était fermée ce jeudi.

