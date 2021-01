Après avoir réduit de moitié ses pertes initiales, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait connaitre une séance fort irrégulière et rester dans le rouge jusqu'à terminer 1,16 % plus bas que la veille, en s'inscrivant à 3.623,60 points avec 17 de ses éléments en baisse et un solde hebdomadaire négatif de 3,2%.

La Bourse de Paris a clôturé en forte baisse de 2,02 %. L'indice vedette parisien a perdu 111,31 points pour terminer à 5.399,21 points vendredi et a lâché 2,88% sur la semaine, sa plus mauvaise depuis trois mois.

La Bourse de Francfort a lâché 2,08% et la Bourse de Londres 1,82%, affichant leur plus mauvaise performance hebdomadaire depuis l'élection présidentielle américaine début novembre, avec des baisses respectives de 3,18% et 4,30%.

Valeurs de clôture du 29 janvier 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :