La Bourse de Bruxelles confirmait de justesse une hausse (+0,12%). L'indice Bel 20 terminait à 3.209,01 points avec 13 de ses éléments en hausse.

La Bourse de Paris a enregistré jeudi sa quatrième séance de hausse d'affilée (+1,24%). L'indice CAC 40 a progressé de 61,14 points à 4.983,99 points. La veille, il avait grimpé de 2,44%.

Valeurs de clôture du 5 novembre 2020 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.

AB InBev + 47,69 (46,81)

Ackermans + 111,90 (110,40)

Aedifica + 92,90 (91,20)

Ageas + 34,71 (34,18)

Aperam + 26,31 (26,04)

arGEN-X - 234,60 (235,00)

Barco + 14,21 (13,98)

Cofinimmo + 123,00 (120,20)

Colruyt - 50,98 (51,54)

Galapagos - 108,10 (108,50)

GBL + 74,22 (73,38)

ING - 6,10 (6,41)

KBC + 44,10 (43,70)

Proximus - 15,61 (16,14)

Sofina + 236,50 (234,50)

Solvay + 75,42 (71,78)

Telenet - 31,34 (31,76)

UCB - 95,18 (95,92)

Umicore + 32,22 (31,67)

WDP + 30,76 (30,30)

Avis de Broker pour Unifiedpost, Bpost, VGP

VGP (+,% à , euros) a été remonté de « conserver » vers « acheter » chez KBC Securities, l’objectif étant confirmé à 129 euros. Le groupe postal a également été ajouté à la liste d’actions préférées au niveau du Benelux. Dans un environnement marqué par l’épidémie de coronavirus, l’analyste estime que l’immobilier de logistique constitue une alternative attrayante par son exposition sur le commerce sur internet. « Dans segment, VGP offre clairement le plus de potentiel haussier avec notamment l’annonce d’un nouveau projet important sur le marché néerlandais ».

Bpost (+,% à , euros) a vu son objectif relevé de 10 vers 12 euros chez Jefferies (« acheter ») et de 9,95 vers 10,5 euros chez UBS (« acheter »). Chez ce dernier courtier, l’analyste pointe les bons résultats trimestriels dans toutes les divisions du groupe, avec un résultat opérationnel qui est ressortis très largement au-dessus des attentes. Bpost a également été ajoutée à la liste d’actions préférées de KBC Securities, avec un avis maintenu à « acheter » et un objectif de 11 euros.

Unifiedpost (+,% à , euros) a reçu de nombreux premiers avis durant les dernières séances. Berenberg et Degroof Petercam se montrent enthousiastes, notamment en raison du potentiel de croissance important sur le marché de la facturation digitale. Ils donnent des recommandations « acheter » avec des objectifs fixés respectivement à 28 et 26 euros. Par contre, Kepler Cheuvreux se veut plus prudent, avec une note « conserver » et un objectif de 22 euros. « Nous voyons actuellement peu de marge pour surperformer les attentes élevées du marché durant les 12 prochains mois».