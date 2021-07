Après avoir dérapé pendant une heure ce lundi matin, le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens devaient se reprendre et repasser légèrement dans le vert, Wall Street étant fermée. Notre indice de référence terminait sur une hausse de 0,07 % à 4.173,92 points, avec 13 de ses éléments dans le vert

La Bourse de Paris a terminé en progression de 0,22 %, reprenant sa marche en avant à l'issue d'une séance sans grand relief marquée par la fermeture des marchés aux Etats-Unis. Après avoir ouvert dans le rouge, l'indice phare CAC 40 a finalement gagné 14,68 points à 6.567,54 points, dans un volume d'échanges peu nourri en l'absence des investisseurs américains. Vendredi, il avait terminé à l'équilibre (-0,01 %).

L'indice Dax de la Bourse de Francfort a clôturé à +0,08 % à 15 661.97 points, et le FTSE-100 de la Bourse de Londres à +0,58 % à 7 164.91 points.

Valeurs de clôture du 05/07 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 60,44 (60,31)

Ackermans + 144,80 (143,90)

Aedifica + 114,20 (113,60)

Ageas + 47,46 (47,10)

Aperam + 45,56 (44,70)

arGEN-X - 257,50 (262,40)

Cofinimmo + 131,10 (130,40)

Colruyt + 47,41 (47,05)

Elia - 90,35 (90,40)

Galapagos - 57,86 (58,36)

GBL + 95,60 (95,36)

KBC + 65,94 (64,82)

Melexis + 89,45 (88,95)

Proximus + 16,57 (16,54)

Sofina - 366,80 (367,80)

Solvay + 108,95 (108,75)

Telenet + 32,44 (32,26)

UCB - 88,86 (90,00)

Umicore - 51,50 (51,52)

WDP = 33,00 (33,00)

Avis des brokers pour Deceuninck, UCB et CFE :

Kepler Cheuvreux a apporté des modifications dans sa liste d’actions préférées pour le Benelux. Deceuninck (+3,4 % à 3,05 euros) y fait son entrée, l’analyste appréciant le positionnement sur le marché de la rénovation dans l’optique des différents plans de relance européens. Il confirme également son avis "acheter" ainsi que son objectif à 3,8 euros. "Les fenêtres et les portes constituent les principaux points de déperdition de chaleur dans les habitations, et Deceuninck est actif sur les solutions les plus efficientes dans ce domaine".

UCB (-1,3 % à 88,86 euros) fait également son entrée dans la liste de Kepler Cheuvreux, avec un avis d’achat et un objectif maintenu à 105 euros. L’analyste estime que le potentiel est largement sous-estimé par le marché, notamment au vu du Bimekizumab, qui pourrait devenir le prochain blockbuster du groupe s’il passe les dernières étapes réglementaires avant sa commercialisation. "Nous tablons sur des ventes qui pourraient atteindre 2 milliards d’euros, ce qui est significatif pour un groupe dont le chiffre d’affaires tourne annuellement autour de 5 milliards d’euros".

CFE (+2,4 % à 90,6 euros) a été relevé de "conserver" vers "acheter" chez Degroof Petercam, l’objectif grimpant de 95 vers 120 euros. Le courtier estime que le groupe belge affiche une valorisation particulièrement attractive par rapport à ses principaux concurrents, et notamment par rapport au groupe néerlandais Boskalis. "La croissance attendue du résultat ne se reflète pas encore dans la valorisation, même après le récent mouvement haussier du titre".