La Bourse de Bruxelles clôturait en hausse, le Bel 20 s'appréciant de 0,72 % à 4 087,09 points après trois séances consécutives de baisse. Dix-sept de ses éléments étaient en hausse, emmenés par arGEN-X (230,50) et UCB (77,12) qui gagnaient 2,49 et 1,93 %, Solvay (111,10) et Galapagos (62,80) s'appréciant de 0,77 et 0,48 %. AB InBev (62,34) et Colruyt (49,96) étaient positives de 0,34 et 0,06 %, Ageas (53,12) gagnant 0,76 % alors que KBC (67,18) reculait de 0,44 %. Umicore (49,41) et Aperam (45,22) confirmaient des avances de 1,48 et 1,05 %.

La Bourse de Paris a achevé sur un nouveau plus haut (+0,75 %) une séance cristallisée autour des chiffres de l'inflation américaine, en forte hausse mais qui n'ont pas perturbé des marchés ralliés au scénario de la Fed d'une accélération des prix transitoire. L'indice CAC 40 est monté de 48,40 points à 6 484,11 points, un nouveau plus haut en clôture depuis le 19 septembre 2000. En séance, il a atteint jusqu'à 6 493,72 points, un niveau également inédit depuis le 20 septembre 2000. La veille, la cote parisienne avait clôturé en hausse de 0,69 %.

Une dynamique similaire était observée à la Bourse de Francfort, où le DAX concluait sur une hausse de 0,74 % à 15 419,98 points. A la Bourse de Londres, le FTSE-100 faisait du surplace (+0,04 %) pour terminer la semaine à 7 022,61 points.

Valeurs de clôture du vendredi 28 mai 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :