Sur la défensive en début de journée, la Bourse de Bruxelles et ses voisines européennes terminaient à la hausse, d'abord rassurées par la présidente de la BCE et ensuite par l'ouverture positive de Wall Street. Le Bel regagnait finalement 0,41 % à 4 154,77 points avec 13 de ses éléments en hausse. Deux valeurs se distinguaient toujours avec un bond de 4,02 % pour Ackermans (137,20) et une chute de 2,85 % pour Galapagos (61,30). Solvay (107,95) et UCB (85,22) avaient viré de 0,94 et 0,05 % à la hausse tout comme arGEN-X (267,50) qui regagnait 0,11 %.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,51 %, à l'issue d'une journée où les craintes de changement de politique monétaire ont lourdement pesé sur la première partie de la séance. L'indice CAC 40 a gagné 33,38 points à 6 602,54 points. Il avait entamé la séance dans le rouge, poursuivant la tendance de vendredi, où la place parisienne avait accusé le coup (-1,46%), tout comme la plupart des marchés.

La Bourse de Francfort reprenait des couleurs, le DAX engrangeant 1,00 % à 15 603,24 points. La Bourse de Londres terminait également dans le vert, le FTSE-100 s'appréciant de 0,64 % à 7 062,29 points.

Valeurs de clôture du 21/06 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :