La Bourse de Bruxelles terminait dans le rouge, le Bel 20 abandonnant 1,14 % et retombant à 3 998,61 points. Dix-sept de ses éléments étaient dans le rouge, KBC (66,36) et Galapagos (60,37) se distinguant par des hausses de 0,15 et 1,96 %, rejointes de justesse par arGEN-X (212,00) positive de 0,05 %. Melexis (83,80) emmenait les baisses en chutant de 3,12 % alors qu'AB InBev (60,87) abandonnait 1,95 %. Proximus (17,04) et Telenet (33,82) perdaient 2,66 et 0,59 %, Orange Belgium (21,55) cédant par ailleurs 0,69 %.

La Bourse de Paris a fini en net recul de 1,86 %, lestée par des craintes inflationnistes qui ont entraîné des prises de bénéfices sur les valeurs de croissance. L'indice CAC 40 a chuté de 118,60 points à 6 267,39 points. Lundi, il avait terminé stable (+0,01 %), campant sur un plus haut niveau depuis le 7 novembre 2000.

La performance de la Bourse de Francfort, en baisse de 1,82 %, n'était guère plus brillante. Le DAX terminait à 15 119,75 points. Quant à la Bourse de Londres, elle perdait même 2,47 %, faisant dégringoler le FTSE-100 à 6 947,99 points.

Valeurs de clôture du 11 mai 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :