La Bourse de Bruxelles clôturait de justesse en hausse de (+0,03%). L'indice BEL 20 terminait à 3.202,19 points avec 11 de ses éléments dans le vert.

La Bourse de Paris a fini en légère baisse de 0,05%. L'indice CAC 40 a perdu 2,57 points à 4.851,38 points dans un volume d'échanges de 3,2 milliards d'euros. La veille, il avait glissé de 1,53%.

La Bourse de Francfort a fini en légère baisse, le Dax cédant 0,12%. L'indice vedette a reculé de 14,58 points, à 12.543,06 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,09%, à 27.189,17 points.

Valeurs de clôture du 22 octobre 2020 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.

AB InBev + 47,17 (46,89)

Ackermans + 110,60 (110,40)

Aedifica + 88,30 (86,80)

Ageas - 36,32 (36,40)

Aperam + 25,36 (25,34)

arGEN-X - 212,80 (219,80)

Barco - 13,98 (14,42)

Cofinimmo - 122,20 (123,80)

Colruyt - 52,90 (53,42)

Galapagos - 103,75 (104,25)

GBL + 75,98 (75,40)

ING + 6,45 (6,41)

KBC + 44,65 (44,28)

Proximus - 15,86 (15,94)

Sofina - 231,00 (234,00)

Solvay + 75,22 (75,14)

Telenet + 34,02 (33,48)

UCB + 90,72 (89,80)

Umicore + 34,25 (33,96)

WDP - 29,26 (29,82)

Avis de Brokers pour Barcon ArgenX, Deceuninck

Barco (-3,1% à 13,98 euros) a subi trois nouvelles baisses durant la séance de jeudi. Du côté d’ING et de Kepler Cheuvreux, les recommandations ont été descendues d’« acheter » vers « conserver » avec des objectifs lourdement ajustés, respectivement vers 16 et 15 euros. De son côté, le courtier allemand Berenberg est resté à « acheter » avec un objectif toutefois écorné de 27,4 vers 25 euros. Les analystes soulignent le manque de visibilité actuelle, avec une reprise qui devrait être progressive en 2021 et 2022. « Même si nous pensons que le groupe ne devrait pas être touché à long terme, il n’existe pas d’éléments susceptibles de soutenir le cours dans l’immédiat », estime ING.

ArgenX (-3,2% à 212,8 euros) a subi deux baisses de recommandation de la part d’analystes belges suite à l’annonce des résultats trimestriels, d’« acheter » vers « conserver » tant chez Degroof Petercam que chez KBC Securities, avec des objectifs maintenus inchangés à 190 et 221 euros. « Nous pensons qu’il est de plus en plus difficile de justifier la valorisation actuelle du titre, au vu notamment du risque lié au lancement commercial de l’Efgartigimod et de la concurrence accrue dans le domaine thérapeutique de ce produit », souligne l’analyste de Degroof Petercam.

Deceuninck (+5,1% à 1,56 euros) a été relevé de « conserver » vers « accumuler » chez KBC Securities, l’objectif étant relevé de 1,7 vers 1,9 euros suite à l’annonce d’une progression des ventes de 7,5% pour le troisième trimestre 2020. Même si certains éléments ne devraient être que temporaires, l’analyste estime qu’il existe également des éléments structurels qui soutenant cette amélioration.

G.Se.