Toutes les cotations de l'index étaient dans le rouge. Les plus grosses pertes concernaient notamment Galapagos (baisse de plus de 5%) et Argenx (-3,5%).

Les bourses d'Amsterdam, Londres, Paris et Francfort affichaient également des pertes d'environ 2%.

"L'ordre de fermer le consulat américain de Chengdu, couplé à la montée de la rhétorique anti-Chine parmi les décideurs américains engendre une nouvelle vulnérabilité sur les marchés en cette fin de semaine (...)", observe Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

La Chine a ordonné vendredi la fermeture du consulat des Etats-Unis dans la grande ville de Chengdu (sud-ouest), trois jours après la décision américaine de fermer le consulat de Chine à Houston, considéré par Washington comme "plaque tournante de l'espionnage" chinois et "du vol de propriété intellectuelle" américaine.

Les tensions sino-américaines, déjà alimentées par les différends commerciaux et les accusations mutuelles sur l'origine du Covid-19, étaient montées d'un cran ces dernières semaines avec l'imposition par Pékin d'une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.