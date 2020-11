La Bourse de Bruxelles clôturait en hausse (+2,49%). L'indice Bel 20 terminait à 3.154,13 points avec 19 de ses éléments en hausse

La Bourse de Paris a clôturé en forte hausse de 2,44%. L'indice parisien CAC 40 a avancé de 114,47 points à 4.805,61 points. Il s'agit de la deuxième séance de suite où le CAC 40 prend plus de 2%, après son pire plongeon en cinq mois lors de la semaine précédente, de plus de 6%.

La Bourse de Francfort a fini en hausse, le Dax gagnant 2,55%. L'indice vedette a gagné 300,70 points, à 12.088,98 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 1,89%, à 26.571,82 points.

Valeurs de clôture du 3 novembre 2020 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.

AB InBev + 46,51 (44,92)

Ackermans + 109,50 (107,40)

Aedifica + 88,80 (87,00)

Ageas - 33,87 (34,80)

ex-cp Aperam + 24,30 (23,34)

arGEN-X + 219,20 (214,40)

Barco + 13,71 (13,22)

Cofinimmo + 118,40 (117,60)

Colruyt + 51,50 (51,24)

Galapagos + 102,90 (98,28)

GBL + 72,94 (71,48)

ING + 6,48 (6,20)

KBC + 44,02 (42,74)

Proximus - 16,16 (16,59)

Sofina + 230,50 (225,00)

Solvay + 72,20 (70,52)

Telenet + 32,46 (32,44)

UCB + 91,16 (88,84)

Umicore + 31,23 (30,50)

WDP + 29,44 (28,80)

Avis de Broker pour AB Inbev, Agfa, Umicore

Umicore (+2,4% à 31,23 euros) a subi de nombreuses révisions négatives de ses objectifs suite à l’annonce d'un rapport d’activités décevant pour le troisième trimestre : vers 34 euros chez Citigroup ; vers 35 euros chez ING, Degroof Petercam et Deutsche Bank ; et vers 37 euros chez KBC Securities. L’ensemble des courtiers ont maintenu leur avis « conserver » sur le titre. Si les attentes concernant les catalyseurs et le recyclage ont été généralement relevées, ces révisions ont été plus que compensées par les coupes dans les prévisions pour les batteries électriques. « Les incertitudes grandissent sur les perspectives à long terme de cette division », souligne Degroof Petercam.

Agfa-Gevaert (+0,6% à 3,26 euros) a été descendu d’ « acheter » vers « accumuler » chez KBC Securities, avec un objectif abaissé de 5,8 euros vers 5 euros chez KBC Securities. Ces révisions sont intervenues avant l’annonce des résultats trimestriels, prévue pour le 13 novembre prochain. « Nous nous attendons à des chiffres faibles, avec des marges qui seront impactées négativement par l’environnement économique actuel ».

AB Inbev (+3,5% à 46,51 euros) a enregistré plusieurs révisions favorables suite à l’annonce de chiffres trimestriels supérieurs aux attentes, avec un avis relevé de « conserver » vers « acheter » chez Renaissance Capital, tandis que d’autres courtiers (qui avaient déjà des avis « acheter ») en ont profité pour remonter leur objectif : de 52 vers 58 euros chez Kepler Cheuvreux et de 58 vers 59 euros chez Deutsche Bank. « Les chiffres trimestriels ont montré des signes encourageant pour le brasseur », souligne Kepler Cheuvreux. « L’activité a bien résisté et le groupe a gagné des parts de marché ».