La Bourse de Bruxelles a clôturait en hausse (+0,58%). L'indice Bel 20 terminait à 3.864,84 points (et 2,53 pc sur la semaine) avec 10 de ses éléments en hausse.

La Bourse de Paris a clôturé à un nouveau plus haut en plus d'un an vendredi (+0,21%). L'indice parisien a progressé de 12,79 points à 6.046,55 points, un niveau qu'il n'avait plus atteint en clôture depuis le 20 février 2020. La veille, il avait progressé de 0,72%.

La Bourse de Francfort clôturait en baisse (-0,46%) après une semaine de records. Le Dax 30 terminait à 14.502,39 points.

Valeurs de clôture du 12 mars 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente