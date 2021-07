Après la baisse de la veille, la Bourse de Bruxelles repartait sur de meilleures bases, le Bel 20 atteignant les 4 166,40 points, en hausse de 0,98 % avec tous ses éléments dans le vert à l'exception de arGEN-X (253,10) et Melexis (87,45) qui cédaient 0,78 et 0,11 %. Telenet (32,52) et KBC (65,66) emmenaient les hausses en gagnant 2,46 et 2,12 %, dépassant Aperam (44,12) et Umicore (52,50) qui gagnaient 2,11 et 1,94 %. Proximus (16,58) était positive de 1,78 % tandis que Orange Belgium (19,40) et Bpost (10,15) s'appréciaient par ailleurs de 2,54 et 0,59 %.

La Bourse de Paris a entamé ce nouveau trimestre en hausse (+0,71 %), soutenue par le secteur pétrolier, poids lourd de la cote porté par la hausse des cours de l'or noir à quelques heures d'un sommet de l'Opep+. L'indice phare CAC 40 a repris 45,99 points à 6 553,82 points au lendemain d'une baisse de 0,91 %.

La Bourse de Francfort repartait également de l'avant, le DAX s'appréciant de 0,47 % à 15 603,81 points. C'est toutefois la Bourse de Londres qui était en tête du peloton, le FTSE-100 bondissant de 1,25 % à 7 125,16 points.

Valeurs de clôture du 1er juillet 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :