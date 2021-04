La Bourse de Bruxelles cédait 0,13 % à 4 038,66 points avec dix de ses éléments en baisse. Galapagos (64,76) et UCB (77,20) emmenaient les baisses en abandonnant 1,70 et 1,43 %, Solvay (106,80) et arGEN-X (238,30) cédant 0,23 et 0,71 %. AB InBev (59,25) et KBC (65,18) progressaient par contre de 0,42 et 1,15 % tandis qu'Ageas (50,86) perdait 0,27 %.

La Bourse de Paris a terminé quasi stable (-0,07 %), les investisseurs restant prudents malgré de bons indicateurs et de bons résultats de sociétés qui l'avaient aidée à progresser de plus de 0,50% en première partie de séance. L'indice vedette CAC 40 a perdu 4,41 points à 6 302,57 points. Il a même dépassé la barre des 6 350 points en séance, un plus haut depuis le 20 septembre 2000. Mercredi il avait fini en hausse de 0,53%.

La Bourse de Francfort trébuchait, le DAX abandonnant 0,90 % à 15 154,20 %. La Bourse de Londres terminait la journée à l'équilibre (-0,03 %) à 6 961,48 points.

Valeurs de clôture du jeudi 29 avril 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :