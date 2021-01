Après une ouverture en hausse hier matin, le BEL 20 de la Bourse de Bruxelles restait majoritairement positif. L'indice de référence gagnait 0,4 % à 3.733 points vers 11h, avec 11 de ses éléments dans le vert.

La Bourse de Paris termine en nette hausse de 0,70%, s'ajustant après la victoire démocrate en Géorgie, qui leur donne l'avantage au Sénat américain, et sans se laisser perturber par les troubles au Capitole mercredi. L'indice CAC 40 a progressé de 39,25 points à 5.669,85 points. La veille, il avait gagné 1,19%.

La Bourse de Francfort bat un nouveau record, le Dax franchissant pour la première fois le seuil des 14.000 points, après la certification de l'élection de Joe Biden, qui apporte aux marchés clarté et perspective de soutien économique. Poursuivant sa course aux records lancée en fin d'année, l'indice vedette a atteint en séance 14.006,70 points avant de retomber à 13.998,80 points (+0,58%) peu après 15h30 GMT.

La Bourse de Londres a terminé la séance en petite hausse jeudi, grâce à la victoire des démocrates au Sénat américain et malgré le chaos la veille au Capitole. L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 0,22% à 6.856,96 points.

Valeurs de clôture du 7 janvier 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 58,40 (58,77)

Ackermans + 128,70 (128,10)

Aedifica + 97,50 (97,30)

Ageas + 46,05 (45,61)

Aperam + 37,62 (36,37)

arGEN-X - 229,20 (230,60)

Barco + 18,37 (18,00)

Cofinimmo - 122,20 (123,40)

Colruyt - 49,15 (49,36)

Galapagos - 80,20 (80,32)

GBL + 84,64 (84,00)

ING + 8,37 (8,20)

KBC + 60,46 (58,98)

Proximus + 16,92 (16,69)

Sofina - 273,00 (275,50)

Solvay + 101,95 (101,20)

Telenet + 35,38 (35,16)

UCB - 85,34 (85,86)

Umicore + 42,72 (41,93)

WDP - 28,36 (28,52)

Avis des brokers pour Thalès, Air Liquide et Aedifica

Thalès (-1,09 % à 74,60 euros) est confirmé dans la liste en raison de sa bonne santé financière et de sa position de leader au niveau européen dans les équipements électroniques pour l’aérospatial, la sécurité et la défense. "Le gouvernement français a confirmé qu’il se dotera d’un successeur au porte-avions Charles de Gaulle". Royal Dutch Shell est de retour en raison d’une valorisation jugée extrêmement faible, alors que la direction a annoncé qu’elle allait augmenter à nouveau son dividende après l’avoir abaissé (pour la première fois en 80 ans) en avril dernier.

Air Liquide (+0,78 % à 136,35 euros) est un nouveau venu dans la liste, par sa position de champion dans le domaine des gaz industriels, un secteur généralement beaucoup plus défensif que d’autres branches du secteur chimique. "Les ventes se sont redressées au troisième trimestre, et la direction a confirmé ses objectifs pour l’année 2020 ainsi que le versement du dividende".

Aedifica (+0,21 % à 97,50 euros) a fait son entrée dans la liste de Leleux, et est désormais la seule valeur belge reprise après les sorties d’AB Inbev, Tubize et Solvay qui figuraient dans la liste de titres recommandés à la fin 2019. "Suite à la récente augmentation de capital, Aedifica a renforcé son bilan et sera en mesure de financer son portefeuille de projets en cours tout en maintenant un ratio d’endettement approprié".