Les Bourses européennes terminent dans le vert jeudi, profitant des chiffres meilleurs qu'anticipé de l'emploi américain en juin, qui entretiennent les espoirs d'une reprise économique rapide.

La Bourse de Bruxelles a clôturé en hausse (+2,11%). L'indice Bel 20 terminait à 3.402,46 points avec 18 de ses éléments dans le vert.

La Bourse de Paris a terminé nettement dans le vert, de 2,49%. L'indice CAC 40 a gagné 122,4 points, brisant le seuil symbolique des 5.000 points à 5.049,38 points. La veille il avait fini en petite baisse de 0,18%.

La Bourse de Francfort a clôturé en forte hausse, le Dax gagnant 2,84%. L'indice vedette a fini en hausse de 347,9 points à 12.608,46 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a pris 2,10% à 26.627,46 points.

Valeurs de clôture du 2 juillet 2020 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.

AB InBev + 44,81 (43,43)

Ackermans + 116,90 (114,60)

Aedifica + 98,30 (97,80)

Ageas + 32,07 (31,49)

Aperam + 25,23 (24,53)

arGEN-X + 206,80 (203,80)

Barco + 23,00 (22,90)

Cofinimmo + 123,60 (123,20)

Colruyt + 48,33 (47,92)

Galapagos - 177,20 (178,40)

GBL + 75,04 (73,94)

ING + 6,45 (6,18)

KBC + 52,00 (50,48)

Proximus - 18,46 (18,52)

Sofina + 243,50 (233,50)

Solvay + 73,40 (71,78)

Telenet + 36,48 (36,18)

UCB + 104,50 (103,80)

Umicore + 43,15 (42,06)

WDP + 25,06 (24,75)

Avis de Brokers pour Ontex, Materialise, CP Invest

Ontex (+0 % 15 à 13,07 euros) a été retiré de la liste d’actions préférées de Kepler Cheuvreux, avec un avis maintenu à “acheter”. L’analyste estime que le résultat opérationnel devrait ressortir au-dessus des attentes pour le premier semestre, mais souligne que l’exposition sur l’Amérique latine pourrait peser sur la performance boursière. “À plus long terme, le groupe opère également dans un environnement extrêmement concurrentiel”. L’objectif de cours est fixé à 22 euros.

Dans le même temps, Kepler Cheuvreux a également ajouté(+2 % 39 à 23,55 dollars) à sa liste d’actions à “éviter”, avec un avis fixé à “réduire” et un objectif de 15 dollars.sur le titre, avec notamment des expositions sur l’automobile et l’aérospatial chez les clients du groupe.

Chez KBC Securities, Care Property Invest (+4 % 09 à 28,00 euros) a été ajouté à la liste d’actions préférées pour le Benelux, la recommandation et l’objectif de cours étant respectivement confirmés à “acheter” et 36 euros. “Le groupe nous a surpris avec une politique d’acquisitions beaucoup plus active qu’attendu, en dépit de l’épidémie de Covid-19”. Et l’analyste de souligner que le groupe dispose encore d’une marge de manœuvre appréciable pour poursuivre la croissance du portefeuille durant les prochains mois.