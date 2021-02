Le Bel 20 et ses voisins européens terminaient finalement tous dans le vert ce vendredi, alors que les bourses de Bruxelles et Amsterdam se distinguaient depuis le matin grâce à ING (8,35), celle-ci bondissant finalement de 6,71 % après résultats et confirmation de dividendes. Notre indice vedette de la Bourse de Bruxelles regagnait 0,57 % en terminant à 3.819,93 points avec seulement 4 de ses éléments dans le vert.

La Bourse de Paris a clôturé sur une hausse de 0,60 % et affiché une deuxième semaine de progression de suite. L'indice vedette CAC 40 a pris 33,85 points à 5.703,67 points ce vendredi et avancé de 0,78 % de façon hebdomadaire.

La Bourse de Francfort a terminé en augmentation, le Dax gagnant 0,06 %. L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a quant à lui engrangé 0,94 %.

Valeurs de clôture du 12 février 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :