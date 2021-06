Laétait finalement positive, l'indice BEL 20 confirmant un timide regain de 0,10 % en terminant à 4 158,45 points après avoir subi quelques prises de bénéfices en fin de journée. Dix de ses éléments terminaient dans le vert, Telenet (31,76) étant inchangée. Umicore (50,60) et Aperam (43,63) étaient en tête avec des regains de 2,12 et 2,11 % devant Solvay (108,10) qui s'appréciait de 1,65 %. UCB (88,62) était positive de 0,14 % alors que arGEN-x (262,70) et Galapagos (59,47) reculaient de 1,46 et 0,97 %.

La Bourse de Paris a fini en légère hausse (+ 0,14 %) mais toujours sous les 6 600 points, comme la veille, à l'issue d'une séance plutôt attentiste toujours marquée par des craintes sanitaires liées au variant Delta à l'approche de la fin de semestre. L'indice CAC termine à 6 567,43 points, au lendemain d'une baisse de 0,98%.

La Bourse de Londres enregistrait une progression similaire, le FTSE-100 s'appréciant de 0,21 % à 7 087,55 points. La meilleure performance revenait à la Bourse de Francfort, où le DAX grimpait de 0,88 % à 15 690,59 points.

Valeurs de clôture du mardi 29 juin 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 61,50 (62,06)

Ackermans + 142,90 (142,60)

Aedifica - 111,30 (112,30)

Ageas - 47,71 (47,97)

Aperam + 43,63 (42,73)

arGEN-X - 262,70 (266,60)

Cofinimmo - 128,90 (129,20)

Colruyt + 47,32 (47,27)

Elia - 89,60 (89,70)

Galapagos - 59,47 (60,05)

GBL - 94,58 (94,72)

KBC + 64,50 (63,78)

Melexis + 89,10 (88,65)

Proximus + 16,34 (16,31)

Sofina + 367,20 (364,40)

Solvay + 108,10 (106,35)

Telenet = 31,76 (31,76)

UCB + 88,62 (88,50)

Umicore + 50,60 (49,55)

WDP - 32,66 (32,82)

L'avis du Broker pour Aedifica, UCB et Danone

Aedifica (-0,9% à 111,3 euros) a été confirmé à « acheter » chez KBC Securities, l’objectif de cours étant confirmé à 122 euros suite à l’annonce d’un investissement sur le marché finlandais pour un montant de 22 millions d’euros. L’analyste souligne le rendement est attractif, mais constate également que la taille modeste de cette opération l’empêche d’avoir un impact significatif sur la valorisation.

UCB (+0,1% à 88,62 euros) a vu sa recommandation reprise à « surperformer » chez Oddo BHF, l’objectif de cours étant fixé à 108 euros. Cette annonce intervient alors que le groupe pharmaceutique belge vient de recevoir un avis favorable du régulateur européen pour la Bimekizumab (psoriasis), le plus important programme dans le pipeline de recherche et développement, avec un feu vert pour la commercialisation qui devrait intervenir durant le prochain trimestre.

Danone (+0,5% à 59,44 euros) a été confirmé à « pondération en ligne » chez Morgan Stanley, l’objectif étant relevé de 58 vers 62 euros avant la publication des résultats pour le premier semestre 2021. 'Nous avons remonté nos attentes pour la croissance organique du chiffre d’affaires, mais la marge opérationnelle devrait rester sous l’objectif fixé par la direction." Toujours dans le secteur alimentaire, Goldman Sachs a confirmé son avis « acheter » sur Nestlé (+0,2% à 116,3 francs suisses) avec un objectif grimpant de 118 vers 123 euros. "Nous attendons une croissance organique des ventes de l’ordre de 7,5% durant le deuxième trimestre, ce qui correspond largement aux attentes du consensus."

G.Se.