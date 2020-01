Malgré l'incertitude sur le virus chinois qui sème la zizanie aux quatre coins du globe, les Bourses - lourdement impactées par le coronavirus - semblent se reprendre ce mardi.

Pour le Bel 20, voici quelques-uns des plus gros écarts enregistrés aujourd'hui à la Bourse de Bruxelles.

A la hausse, Acacia Pharma (+ 7,15 3,60), Hamon (6,56 1,30), Sequana Medical (5,93 7,14), IBA (5,74 10,31) et Kiadis (5,13 1,97).

A la baisse : ImmuPharma (- 12,50 0,17), Nyrstar (2,78 0,17), Wereldhave Belgium (2,53 84,60), Mithra (2,14 23,82), Sipef (2,05 52,50).

Ne manquez pas notre sélection d'analyses de courtiers du jour (Barco, Immobel, Galapagos).

La Bourse de Paris a fini en net rebond (+1,07%), effaçant une partie des pertes de la veille, grâce à des chiffres américains meilleurs que prévu qui ne font cependant pas oublier la situation sanitaire en Chine.

L'indice CAC 40 a gagné 62,80 points à 5.925,82 points, dans un volume d'échanges modéré de 3,87 milliards d'euros. La veille, la cote parisienne avait fini en net recul (-2,68%).

Après une ouverture en territoire positif, la place parisienne s'est ensuite attardée autour de l'équilibre avant d'afficher plus de solidité dès la publication d'indicateurs américains.

Les commandes de biens durables aux États-Unis ont plus fortement augmenté en décembre que ce qu'attendaient les analystes. Tout comme la confiance des consommateurs, qui a continué à s'améliorer en janvier.

"Le problème sous-jacent, à savoir la peur autour du coronavirus, reste entier", souligne Michaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale à Oddo Securities, pour qui ce rebond est purement "technique".

La Chine a promis mardi la "transparence" face au "démon" de l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait plus de 100 morts dans le pays. Une cinquantaine de malades ont été répertoriés dans une douzaine d'autres pays à travers le monde.

"Il faut s'attendre à pas mal de volatilité dans les semaines à venir", prévient M. Jacoby.

"En plus des projections anxiogènes ou rassurantes liées au commerce international, du fait du virus, et d'une possible augmentation des malades au niveau international", les investisseurs vont se pencher sur une ribambelle d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprises, explique-t-il.

La Bourse de Francfort est repartie à la hausse mardi, le Dax prenant 0,90%, au lendemain d'une forte baisse liée aux inquiétudes face à la progression du nouveau coronavirus chinois.

L'indice vedette a progressé de 118,92 points à 13.323,69 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a pris 0,79% à 28.354,84 points.

"L'ambiance sur les marchés boursiers reste tendue en raison des inquiétudes concernant la propagation du coronavirus", note Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

Les investisseurs restent prudents face au développement de ce nouveau pathogène, dont le bilan dépasse désormais 100 morts et 4.500 personnes touchées en Chine.

Un premier cas de contamination a été recensé en Allemagne, ont annoncé mardi les autorités sanitaires de l'État régional de Bavière, où le patient est hospitalisé. C'est le premier cas de transmission d'humain à humain sur le sol européen.

La Banque centrale européenne (BCE) a indiqué mardi que six banques sous sa surveillance présentaient en 2019 un niveau de fonds propres inférieur aux recommandations, et s'est inquiétée de la faible rentabilité du secteur.

La Bourse de Londres a nettement rebondi mardi (+0,93%), au lendemain d'une lourde chute en raison des craintes autour de la propagation du nouveau coronavirus.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 68,64 points à 7.480,69 points, après avoir perdu plus de 2% la veille.

"Les marchés européens ont repris une partie du terrain perdu hier" même si "la situation s'est détériorée" du côté du coronavirus avec une hausse des infections comme des décès, remarque David Madden, de CMC Markets.

L'analyste attribue la progression des indices à "des achats de couverture et une chasse aux bonnes affaires".