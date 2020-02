Malgré les records atteints hier, les principales Bourses européennes étaient dans le rouge, ce jeudi, à la fermeture, toujours influencées par le coronavirus.

Chez nous, voici quelques-uns des plus gros écarts à la Bourse de Bruxelles.

A la hausse : AudioValley + 12,56 4,39; Kinepolis 9,35 62,00; Financière de Tubize 3,84 75,80; UCB 3,11 92,28; Leasinvest 2,49 123,50.

A la baisse : Hamon - 4,84 1,18; Crescent 3,70 0,03; EVS 3,67 19,70; Proximus 3,40 26,16; Deceuninck 3,30 1,90.

La Bourse de Paris a de nouveau basculé dans le rouge (-0,80%) jeudi, au lendemain d'un record annuel, surveillant toujours le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus et les conséquences économiques de l'épidémie.

L'indice CAC 40 a reculé de 48,9 points à 6.062,30 points, dans un volume d'échanges nourri de 4 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,90%.

a cote parisienne a débuté à l'équilibre avant de perdre du terrain.

"Le fil conducteur sur les marchés depuis plusieurs semaines reste l'épidémie de coronavirus", a commenté auprès de l'AFP Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.

Reste que "depuis quelques jours, malgré les craintes liées à ce virus, les marchés sont quand même relativement fermes" car "il semblerait qu'il y ait plutôt une décélération du nombre des contaminations en Chine", a-t-il ajouté.

La Bourse de Francfort a fini jeudi en baisse, le Dax cédant 0,91%, dans un marché qui reste vigilant sur l'épidémie du nouveau coronavirus.

L'indice vedette a perdu 125,0 points pour finir à 13.664,00 points et s'éloigner quelque peu de ses niveaux record atteints ces derniers jours, tandis que le MDax des valeurs moyennes a perdu 0,61% à 29.176,90 points.

"Il n'y a aucun signe d'euphorie nulle part", note Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.

Pékin a fait part jeudi d'une forte baisse du nombre des nouvelles contaminations par le coronavirus, au plus bas en près d'un mois, avec 673 nouveaux cas.

La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,27% jeudi, malgré plusieurs résultats d'entreprises salués par les investisseurs comme ceux de la banque Lloyds et du groupe minier Anglo Americain.

A la clôture, l'indice FTSE 100 des principales valeurs a perdu 20,38 points à 7.436,64 points.

Le marché britannique, qui a longtemps été proche de l'équilibre au lendemain d'une nette hausse, a fini la séance en baisse, comme ses homologues européens.

"Une réaction positive du marché aux résultats de Lloyds et Anglo American a soutenu les secteurs bancaires et miniers, deux des plus importants de l'indice boursier britannique", a cependant résumé Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Le marché britannique avait grimpé de plus de 1% la veille, rassuré par un ralentissement du rythme de propagation de l'épidémie.